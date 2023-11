- Jak rozmawiam z Moniką, która ogląda ten program, to mówi, że moja mama jest sympatyczna i zawsze by mogła się od niej czegoś dowiedzieć, jak to od starszego. To takie podejście trzeba mieć - powiedział Zbyszek.

- Takie mają konferencje, długie takie mają przez telefon z Moniką. Cieszę się. Teraz jadę do sanatorium, to niech się zaprzyjaźniają. Będą mieli wolny dom - stwierdziła mama.

- Chciałbym, żeby on miał taką rodzinę jak ja miałam. Ten dom jest smutny, cichy, młodzi do domu wprowadzają inną energię - powiedziała mama Zbyszka.