Jedna z fanek programu "Rolnik szuka żony 4" napisała na profilu Sary, że jej zdaniem, problem został wyolbrzymiony, a Karola zniechęciło do Sary jej kłótliwe zachowanie po przykrym incydencie.

A ja uważam,że pijany Karol nie powinien jechać do szpitala (najwyżej na izbę wytrzeźwień), a ty Sara z nabitym guzem to chyba wyolbrzymiony problem, z którym jedzie się do szpitala. Co do wyboru Karola, to nie dziwię się jemu (skoro widział uśmiechniętą szczebiotliwą dziewczynę, a rano ujrzał kłótliwą nieprzystępną kobietę) - napisała internautka.