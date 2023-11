1 z 5

Za nami pełen emocji odcinek "Rolnik szuka żony", w którym to rolnicy musieli dokonać ostatecznego wyboru. Małgosia wybrała Pawła, Mikołaj uroczą Teresę, a Karol... zrezygnował ze wszystkich kandydatek. Jego decyzja bardzo zaskoczyła wszystkich, bowiem wydawało się, że zdecyduje się na Sarę, w której się zauroczył. Wiele osób stawiało też, że zdecyduje się na Justynę, z którą od początku miał dobry kontakt, a ona wyraźnie była zainteresowana kontynuowaniem znajomości. Karol jednak nie wybrał też Justyny, a do tego w trakcie trwania show, okazało się, że Justyna brała udział w wyborach Miss Ziemi Elbląskiej 2009, a później wystąpiła w show "Gra wstępna". Co na to Karol?

