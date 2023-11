Co wydarzy się najbliższym odcinku "Rolnik szuka żony"? Na Facebooku programu pojawił się właśnie zwiastun. A w nim uczestnicy show jadą do domu swoich wybranków. Ale tylko niektórzy... Warto bowiem przypomnieć, że Karol odesłał do domu wszystkie swoje wybranki i wspomniał Marcie Manowskiej, że chciałby zobaczyć się z tajemniczą Jagodą, która również przysłała list. W zwiastunie rolnik mówi:

Można powiedzieć, że z dziewczynami nie utrzymuję kontaktu, wracam do pozycji zerowej, do pozycji wyjścia - mówi wyraźnie przygnębiony.

Wesoło nie jest również u Zbyszka. Jedna z kandydatek, Ewa, zrezygnowała z show, a z drugą, Iwoną, uznali, że nie ma szans na miłość.

W zwiastunie Zbyszek nostaligicznie mówi:

Słońce wyszło, może słonce wyjdzie u mnie - łatwo usłyszeć nadzieję w głosie Zbyszka!

Co u Małgosi, Mikołaja i Piotra? Zobaczcie zwiastun nowego odcinka!

