Karol z "Rolnik szuka żony" w ostatnim odcinku zaskoczył wszystkich, gdy nie wybrał żadnej z kandydatek i stwierdził, że nie chce kontynuować znajomości z Anią, Justyną i Sarą. Widzowie byli w szoku, bo wydawało się, że rolnikowi spodobała się Sara i to z nią będzie chciał się związać. Jednak ostatniego dnia pobytu w domu rolnika, Sara miała wypadek, przewróciła się, trafiła do szpitala, a Karol nie pojechał z nią, o co dziewczyna miała do niego wielki żal.

Karol był zły, że jest przez nią oskarżany o to, że się nią nie zajął, bo w wywiadzie dla "Wspólnoty Łukowskiej" zdradził, że chciał jej pomóc i pojechać z nią do szpitala.

To bardziej było położenie się, niż przewrócenie. Sara uderzyła się głową o podłogę. Chciałem udzielić jej pomocy i pojechać z nią do szpitala. Tylko że ona twardo powiedziała, że się nic nie stało i nie chce takiej sytuacji, bo jest wszystko w porządku - zdradził Karol.

Sara jednak w środku nocy pojechała do szpitala, a Karol został w domu, o co dziewczyna miała do niego żal. On jednak twierdzi, że o wizycie Sary w szpitalu dowiedział się dopiero rano. Ostatecznie Karol nie zdecydował się pojechać do domu Sary, żeby bliżej ją poznać. Za to zdradził, że myśli o pewnej dziewczynie - Jagodzie, która również napisała do niego list.

