W domu Karola doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Po imprezie w gronie rodziny i przyjaciół, Karol i Sara bawili się tylko we dwoje. Niestety doszło do wypadku. Sara się przewróciła. Upadek okazał się na tyle poważny, że dziewczyna wylądowała w szpitalu. Na szczęście ostatecznie nic jej się nie stało. Jednak ta sytuacja zweryfikowała jej stosunek do Karola. Rolnik nie pojechał z Sarą na pogotowie, lecz... poszedł spać. Sara nie kryła swojej wściekłości wobec Karola. Czy wpłynęło to na ostateczny wybór rolnika?