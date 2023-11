1 z 6

Sara z "Rolnik szuka żony" pokazała seksowne zdjęcie z wakacji! Gdy za oknami już jesień, Sara postanowiła pokazać na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z wakacji, gdy miała na sobie szorty i koszulę, która odsłoniła jej brzuch. Sara jest kandydatką na żonę Karola, jednego z rolników. Dziewczyna uchodzi za faworytkę, bowiem od kilku odcinków Karol nawet nie ukrywa, że to ona najbardziej mu się podoba. Gdy wybrali się razem na randkę, Karol przytulał ją i całował. Czy to właśnie ją wybierze Karol? Zobacz na następnej stronie, co Sara odpowiedziała na pytania fanów oraz jej seksowne zdjęcie!

ZOBACZ: W "Rolnik szuka żony 4" czas decyzji! Kogo ostatecznie wybiorą rolnicy? Zobacz zwiastun 9. odcinka!