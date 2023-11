2 z 9

Wszyscy kandydaci spotkali się z Małgosią i Martą Manowską, by omówić swoje doświadczenia z pobytu na wsi. Każdy z mężczyzn przyznał, że widziałby się na gospodarstwie i... przede wszystkim u boku rolniczki. A co o Pawle, Pawle i Dawidzie myśli Małgosia? Czy do którego z nich serce zabiło jej mocniej?