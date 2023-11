1 z 5

Czas decyzji za nami! Piotr z "Rolnik szuka żony" miał bardzo trudną sytuację - najpierw z programem pożegnały się dwie uczestniczki - potem została już tylko Monika, do której nie poczuł chemii. Jednak w przedostatnim odcinku przyjechała do niego jeszcze jedna uczestniczka, o której nikt nie wiedział - była to Kasia. Piotr od razu się w niej zakochał!

Ale czy ostatecznie ją wybrał? Co powiedział Marcie Manowskiej?

