Wielkie emocje w kolejnym odcinku "Rolnik szuka żony"! W najnowszej odsłonie programu wybrani kandydaci przyjechali do domów wszystkich uczestników dziewiątej edycji hitu TVP. Klaudia przywitała u siebie Valentyna, Konrada i Kamila. Rolniczka zdradziła już, który z mężczyzn spodobał się jej najbardziej! Klaudia ma jednak pewne obawy... Klaudia z "Rolnik szuka żony" zauroczona Konradem Klaudia jest jedyną rolniczką, która szuka swojego szczęścia w dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony". Piękna blondynka otrzymała spora ilość listów od zainteresowanych nią mężczyzn, ale w finałowej trójce, którą zaprosiła do swojego domu znaleźli się Valentyn, Konrad i Kamil. W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" panowie po raz pierwszy przyjechali do domu Klaudii. Wydaje się, że najwieksze wrażenie zrobił na niej Konrad. Klaudia nie ukrywała swojego szczęścia, kiedy wysoki przystojniak przywitał ją z bukietem czerwonych róż. Super, mega. Od początku przykuł największą uwagę, gdzieś tam się spodziewałam, że może będzie pierwszy- wyznała Klaudia. Klaudia postanowiła, że Konrad zamieszka sam w pokoju, a pozostali panowie będą dzielić drugi pokój. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Czułe powitania rolników z kandydatkami! Tomasz R. nie ukrywa radości z przyjazdu faworytki Klaudia przyznała, że to Konrad wpadł jej w oko, ale najwyraźniej obawia się różnicy wieku- uczestnik jest bowiem od niej młodszy o cztery lata. Mam z tyłu głowy, że jest młodszy, ale muszę to oddalić- rolniczka wyznała przed kamerami. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Mateusz o tatuażach u kobiet: "To zależy dużo od ciała. Czy ma predyspozycje" W domu Klaudii nie zabrakło także Valentyna. I chociaż rolniczka przyznaje, że Valentyn...