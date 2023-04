Joanna i Kamil są kolejnym dowodem na to, że przed kamerami można odnaleźć prawdziwą miłość. Para, która poznała się w ósmej edycji telewizyjnego hitu TVP "Rolnik szuka żony", dziś szykuje się do wielkich, życiowych zmian. Już od pewnego czasu wiadomo, że zakochani nie tylko zmienią swój status cywilny, ale również zostaną rodzicami! Teraz Joanna po raz pierwszy pokazała swój ciążowy brzuszek, a fani są zachwyceni. Przyszła mama wręcz promienieje. Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony zostaną rodzicami". Uczestniczka po raz pierwszy pochwaliła się ciążowym brzuszkiem Trzeba przyznać, że dawkę emocji, jaką dostarczył nam Kamil w finałowym odcinku ósmej edycji hitu TVP, trudno będzie przebić. To właśnie wtedy mężczyzna uklęknął przed piękną uczestniczką, wywołując u widzów łzy wzruszenia. Teraz Kamil i Joanna z "Rolnik szuka żony" planują wielkie wesele , a ślub tej dwójki ma odbyć się już we wrześniu 2023 roku. To jednak nie koniec zmian w ich życiu. W zeszłym miesiącu okazało się, że Joanna i Kamil spodziewaj się dziecka . Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna świętuje rocznicę zaręczyn z Kamilem! Pokazała wzruszające nagranie Choć przyszli rodzice do samego końca chcieli zachować tę informację tylko dla siebie, okazało się, że z powodu uprzejmości trzeciej osoby, musieli podzielić się z mediami wesołą nowiną, zanim bez ich zgody zrobi to ktoś inny. W którym miesiącu jest Joanna? Na oficjalnym profilu " Rolnik szuka żony " na Instagramie właśnie pojawiło się zdjęcie przyszłych rodziców, dzięki czemu po raz pierwszy możemy zobaczyć ciążowy brzuszek pięknej Joanny! Fani są zachwyceni. Wyświetl ten post na Instagramie ...