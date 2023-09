Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Po ostatnim odcinku siódmej edycji "Hotelu Paradise" śmiało można stwierdzić, że w Kolumbii jakiś czas temu pojawiła się osoba, która potrafi namieszać. Grupa jednak nie jest z tego zadowolona. Co wydarzyło się w czasie Rajskiego Rozdania? Bez wątpienia miało to poważne konsekwencje. "Hotel Paradise 7": Program opuszcza dwóch uczestników Jeszcze przed chwilą widzowie narzekali na "Hotel Paradise 7" . Wszystko przez to, że ci stwierdzili, że siódma edycja show należy do jednej z najnudniejszych odsłon. Wówczas w komentarzach aż huczało od wiadomości, że uczestnicy nic nie wnoszą od siebie, a jedyne co robią to leżą na łóżku i palą papierosy na palarni. Teraz wszystko wskazuje na to, że zaczyna się dziać! Ostatnio na tapecie była relacja Karoliny i Marvina z "Hotelu Paradise 7", która wzbudzała wiele wątpliwości . Teraz z kolei wszystkie oczy skierowane były na Jacka. Nie bez powodu. Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Produkcja w ogniu krytyki: "Produkcja powinna reagować na taką patologię" To właśnie on w czasie Rajskiego Rozdania dostał immunitet, który pozwolił mu na nietykalność. Właśnie dlatego jego para była bezpieczna - wspólne z Kori mogli odetchnąć z ulgą. Tego samego nie mogła powiedzieć Wiktoria, która stanęła przed ciężką decyzją - wyborem pomiędzy Patrykiem a Pawłem. To ten drugi z jej ręki opuścił "Hotel Paradise" . Na tym jednak ciężkie decyzje się nie skończyły. Szybko wyszło na jaw, że Jacek w czasie jednego z zadań otrzymał nagrodę specjalną, którą była eliminacja jednego z panów. Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Karolina przeszła ogromną metamorfozę. Pokazała, jak wyglądała przed powiększeniem ust (party.pl) Wówczas, ku...