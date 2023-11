Już za chwilę poznamy finałowe pary "Hotelu Paradise 7". Na ten moment w walce o finał trwają trzy duety - Oliwia i Paweł, Justyna i Roch oraz Jacek i Kori. Jak jednak wiadomo, po Pandorze z byłymi mieszkańcami "Hotelu", jedna z tych par będzie musiała się pożegnać z show na ostatniej prostej. Zanim się dowiemy, kto opuści program na dzień przed finałem, Jacek zdążył dostarczyć wszystkim emocji na swoim Instagramie. Uczestnik wyznał miłość jednej z uczestniczek programu. Nie chodzi jednak o Kori! Sprawdźcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Jacek w zaskakującym wyznaniu

Emocje w "Hotelu Paradise 7" sięgają zenitu. Ostatnio z programem musieli pożegnać się Krzysztof i Tori, po tym, jak polegli na teście wiedzy o sobie. Niewiele brakowało, a z show pożegnaliby się Jacek i Kori, ale jednak to oni poradzili sobie lepiej z zadaniem na ostatniej prostej, dlatego razem z Oliwią i Pawłem oraz Rochem i Justyną, zobaczymy ich dziś na ostatniej Pandorze. Oczekując w napięciu na to wydarzenie, Jacek postanowił nieco pogrzać atmosferę na swoim Instagramie.

Screen/Player.pl

A wszystko zaczęło się od Q&A byłej uczestniczki "Hotelu", Wiktorii Stach. Dziewczyna została zapytana przez jednego z internautów o to, jak wspomina Jacka z "Hotelu Paradise". Ta wówczas odpowiedziała, że "najlepiej na świecie". Niedługo potem Jacek zdecydował się udostępnić u siebie na Instagramie story Wiktorii i napisał wprost:

Kocham ją - zaskoczył wyznaniem o Wiktorii, Jacek

Jakby tego było mało, Wiktoria udostępniła story Jacka z jego wyznaniem na swoim Instagramie i dodała:

Love u too

Instagram/viki.hotelparadise7

Czy Jacek i Wiktoria zaliczyli wpadkę i wygadali się przed finałem "Hotelu Paradise"? Raczej nie, bo wiele wskazuje jednak na to, że to po prostu przyjacielskie "wyznanie miłości". Warto w tym miejscu podkreślić, że żaden z uczestników "Hotelu Paradise" nie może zdradzić statusu swojego związku przed zakończeniem programu, dlatego wszystkiego oficjalnie dowiemy się dopiero po finale show, który odbędzie się już w czwartek.

Teraz z niecierpliwością czekamy na ostatnią Pandorę, aby po jej zakończeniu poznać dwie pary, które znajdą się w ścisłym finale. Jak myślicie, kogo tam zobaczymy?