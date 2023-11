1 z 4

Robert Janowski znowu ma powody do zmartwień. Jak głoszą najnowsze plotki, prezenter być może będzie musiał pożegnać się z posadą prowadzącego program "Jaka to melodia?". Jest to związane z faktem, że współproducentem show będzie teraz Grupa ZPR Media, a nie - jak do tej pory - Media Corporation. Podobno nowi producenci chcą wprowadzić duże zmiany w programie. "Jaka to melodia?" ma mieć odświeżoną, "odmłodzoną" formułę. Nowy producent chce bowiem trafić do młodszego odbiorcy. Jak podaje tygodnik "Na żywo", zmiana ma także dotyczyć prowadzącego. Kogo nowy producent widzi na miejscu Roberta Janowskiego? I jak sam prowadzący odnosi się do tych plotek? Dowiecie się tego z naszej galerii!

