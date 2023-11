O świąteczno-noworocznym finale show "Jaka to melodia?" zrobiło się głośno za sprawą zachowania uczestniczki Kingi, która źle odgadła piosenkę, nie dostała się do finału i rozpłakała się, a następnie wybiegła ze studia. Było wokół tego sporo zamieszania, oświadczenia uczestniczki, potem producenta, samego Roberta Janowskiego. A jaki jest efekt? Prowadzący show pochwał się oglądalnością "Jaka to melodia?" i jest okazuje się... bardzo dobra. A dodajmy, że show ma już 20 lat i nieprzerwanie gości na antenie TVP1.

Oglądalność "Jaka to melodia?" po 20 latach

"Jaka to melodia?" ogląda 3,7 miliona widzów!

Czy do popularności programu dokładają się co jakiś czas małe wpadki lub dziwne zachowania uczestników? Niewykluczone, ale show to przede wszystkim dobra rozrywka. Śpiewają w nim gwiazdy, tańczą tancerze z "Tańca z Gwiazdami". W jednym odcinku można usłyszeć ulubione przeboje, a do tego słynna rywalizacja uczestników "po jednej nutce".

A ty oglądasz "Jaka to melodia?"

Kinga Jurzec często występowała w "Jak to melodia?"

