Wielkie zmiany w "Sanatorium miłości". Widzowie przecierają oczy

Wystartował nabór do kolejnej edycji programu „Sanatorium miłości”. Tym razem produkcja wprowadziła ważną zmianę w zasadach zgłoszeń: udział nie jest już zarezerwowany wyłącznie dla osób z polskim obywatelstwem. To otwarcie drzwi dla seniorów, którzy na co dzień mieszkają w Polsce, ale pochodzą z innych krajów i chcą spróbować swoich sił w telewizyjnym formacie. Szykuje się prawdziwa rewolucja.

„Sanatorium miłości” ogłasza zmiany. W nowej edycji mogą wystąpić obcokrajowcy

Nowe zasady przewidują jasne kryteria dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. Kandydatem na kuracjusza może zostać osoba mająca obywatelstwo innego państwa pod warunkiem, że ma zezwolenie na stały pobyt w Polsce lub posiada status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. To właśnie te formalności mają decydować o możliwości udziału w castingu w nadchodzącej edycji.

Program nadal jest kierowany do seniorów, więc zgłoszenia są przeznaczone dla osób spełniających wymóg wiekowy. Chętni, którzy spełniają kryteria, mają przesłać zgłoszenie przez oficjalną stronę internetową TVP. W formularzu nie wystarczy podać samych danych: poza informacjami osobowymi i zdjęciami trzeba dołączyć krótką informację o swojej historii życiowej oraz motywacji do poszukiwania relacji w programie telewizyjnym.

To oznacza szansę na znalezienie wybranka serca dla seniorów nie tylko z polskim paszportem, co może jeszcze bardziej podnieść zainteresowanie show.

Zmiany w regulaminie „Sanatorium miłości”. Znamy szczegóły

Casting odbywa się online, dlatego najważniejsze jest kompletne i spójne zgłoszenie. Potrzebne będą zdjęcia oraz opis, który w prosty sposób pokaże, kim jest kandydat i dlaczego chce wejść do „Sanatorium miłości”. Produkcja oczekuje krótkiej historii życia i wyjaśnienia motywacji do szukania relacji przed kamerami. To elementy, które mają znaleźć się w formularzu przesyłanym za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej TVP.

Zmiana w regulaminie jest wyraźnym sygnałem, że „Sanatorium miłości” otwiera się na osoby o innej narodowości, mieszkające na co dzień w Polsce. W praktyce oznacza to, że do castingu mogą zgłosić się seniorzy, którzy związali swoje życie z naszym krajem i spełniają formalne warunki dotyczące pobytu. Nabór już trwa, a zasady zgłoszeń zostały opisane w regulaminie programu.

