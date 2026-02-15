Stanisław, uczestnik siódmej edycji programu "Sanatorium miłości", zdecydowanie zaskoczył wszystkich. 14 lutego, w walentynki, o godzinie 15.00 stanął na ślubnym kobiercu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie. Tego dnia w jego życiu rozpoczął się zupełnie nowy rozdział - miłość rozkwitła poza kamerami i przerodziła się w prawdziwe uczucie. To wydarzenie poruszyło zarówno fanów programu, jak i jego najbliższych.

Tak narodziła się wieka miłość Stanisława z "Sanatorium miłości" i Bogumiły

Choć udział w hitowym programie TVP, czyli "Sanatorium miłości" był dla Stanisława ważnym etapem, jego losy uczuciowe potoczyły się zupełnie inaczej niż można było się spodziewać. Uczucie nie pojawiło się na oczach widzów, lecz dopiero po zakończeniu zdjęć do programu. To właśnie w parku w Raszynie Stanisław poznał Bogumiłę, swoją przyszłą żonę. Z pozoru zwykłe spotkanie podczas spaceru stało się początkiem wielkiej i nieprzewidywalnej historii miłosnej.

Tak wyglądał ślub Stanisława z "Sanatorium miłości" i Bogumiły

Nieprzypadkowy wybór daty jeszcze bardziej podkreślił wyjątkowość tej chwili. Stanisław i Bogumiła powiedzieli sobie "tak" w dzień zakochanych, co nadało uroczystości dodatkowej symboliki. Dla pary był to nie tylko dzień ślubu, ale i początek wspólnej drogi życiowej, pełnej nowych emocji.

Zakochanym w tym szczególnym dniu towarzyszyli także fotoreporterzy, którzy uwiecznili na zdjęciach ten wyjątkowy moment. Szczególną uwagę zwróciła kreacja wybranki Stanisława - Bogumiła postawiła bowiem na suknię w bordowym odcieniu z odważnym rozcięciem i imponującym kwiatem na ramieniu.

