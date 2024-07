Jak donosi "Flesz", Mariusz Pudzianowski odchodzi z jury "The Brain. Genialny umysł" i jego miejsce zajmie youtuber Remigiusz "ReZi" Wierzgoń! Udało nam się potwierdzić tę sensacyjną wiadomość i porozmawiać z nowym jurorem programu! Remigiusz "ReZi" Wierzgoń wyznał nam, jak się czuje w nowej roli, która jest dla niego wyjątkowo nietypowa - po raz pierwszy to on ocenia innych, a nie jest oceniany. Co ReZi nam powiedział? Obejrzyj materiał wideo!

Reklama

Zobacz: Mamy zwiastun "The Brain. Genialny Umysł"! Jakimi talentami tym razem wykażą się uczestnicy?

Przeczytaj też: Takiego pojedynku nie było nawet w mieszanych sztukach walki. Pudzian znokautował Popka w 80 sekundzie

Zobacz także

W nowym sezonie "The Brain. Genialny umysł" nie zobaczymy już Mariusza Pudzianowskiego!

Miejsce Mariusza zajmie Remigiusz "ReZi" Wierzgoń