Małgorzata Rozenek dołączyła do "Dzień Dobry TVN". Decyzja stacji podzieliła internautów! 

Już dziś odbędzie się konferencja ramówkowa TVN, na której pojawią się największe gwiazdy stacji, jak i nowe twarze! Małgorzata Rozenek, Małgorzata Kożuchowska, Piotr Stramowski czy Hanna Lis - wszystkie te gwiazdy będą opowiadać o produkcjach, w których wzięły udział, pozować do zdjęć, robić sobie selfie z innymi gwiazdami. Z pewnością będzie się działo! Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na konferencji? Czytaj nasz serwis, bo już koło godziny 13.00 pojawią się u nas pierwsze galerie, a do tego na Facebooku Party - relacja na żywo z tego wydarzenia! Pokażemy Wam, jak prezentowały się gwiazdy, i co opowiedziały o swoich programach! Relacja z jesiennej ramówki TVN Jakie nowości pojawią się w nowej ramówce TVN? Zamiast programu "Agent" pojawi się " Azja Express ", w którym wzięli udział m.in. Małgorzata Rozenek, Hanna Lis, Radek Majdan, Renata Kaczoruk czy Przemysław Saleta. Program poprowadzi Agnieszka Szulim, która razem z uczestnikami programu na ponad miesiąc pojechała do Azji. Zadaniem uczestników jest dotarcie w jednego miasta do drugiego w najkrótszym czasie. Kto pojawi się ostatni, odpada z show. Uczestnicy podróżują bez przewodników, jedzenia, dostają tylko jednego dolara dziennie. Co jeszcze w ramówce? Nowy serial " Na noże " z Piotrem Stramowskim i Wojciechem Zielińskim oraz program "Ślub od pierwszego wejrzenia", w którym eksperci będą dobierać w pary uczestników programu . Do tego w jesiennej ramówce jeszcze "Mam talent", "Top model. Zostań modelką", Kuba Wojewódzki czy serial "Druga szansa". ZOBACZ: Mamy zwiastun show "Azja Express". Zmęczona Lis, przestraszona Miko... Widać, że było ciężko! WIDEO Małgorzata Kożuchowska na planie serialu "Druga szansa" Na antenie TVN już we wrześniu zadebiutuje "Azja Express" I serial "Na noże"