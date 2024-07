Radek Majdan i Małgorzata Rozenek odpadli w 4.odcinku show "Azja Express". Fani programu bardzo żałują, że to akurat były piłkarz i gwiazda TVN pożegnali się z show, bowiem to oni stanowili najbardziej interesującą i budzącą największe emocje parę. Małgorzata Rozenek pokazała się przed widzami z zupełnie nowej strony, a jej teksty z programu stały się hitem Internetu. Z kolei Radka wszyscy podziwiali za to, że jest bardzo cierpliwy w stosunku do Małgosi i znosi wszystkie jej humory. Okazało się, że Radek i Małgosia tworzą bardzo zgrany duet. A co o Azja Express powiedział nam Radek Majdan?

Reklama

Żałowaliśmy, że odpadliśmy, bo weszliśmy w to bardzo mocno. Bardzo to przeżywaliśmy, jednak dobrze ten program wspominamy. My z Małgosią mamy bardzo dobre wspomnienia, oglądamy wszystkie odcinki i bardzo kibicujemy wszystkim, no prawie wszystkim, powiedział Party.pl Radek Majdan.

A co Radek Majdan powiedział nam o Renacie Kaczoruk? Przypominamy, że podczas trwania programu doszło między nim, a dziewczyną Kuby Wojewódzkiego do ostrej sprzeczki. Co teraz mówi o niej Radek? Posłuchajcie!

ZOBACZ: Fani narzekają! "Azja Express" bez Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana: "To nie to samo"

Zobacz także

Radek Majdan był jednym z uczestników show Azja Express.

TVN Facebook

Reklama

W programie wziął udział ze swoją żoną Małgorzatą Rozenek. Para odpadła w 4. odcinku.