W ostatnim odcinku "Azja Express" Radosław Majdan dość ostro wypowiedział się na temat Renaty Kaczoruk i Kuby Wojewódzkiego, kiedy to modelka odmówiła pomocy jemu i Małgorzacie Rozenek. Dziennikarz TVN w nowym felietonie "Polityki" komentuje ich pożegnanie z show!

Radek Majdan w ostatnim odcinku Azja Express był zażenowany zachowaniem Renaty Kaczoruk:

Kto ma ją miał nauczyć zachowania do drugiego człowieka, narzeczony? No błagam cię, to właśnie on jej dawał takie wskazówki! - mówił Majdan do Rozenek.