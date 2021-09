"Projekt Lady" znika z anteny TVN! Czy Małgorzata Rozenek-Majdan zostanie bez pracy?

Stacja TVN podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad trzecią edycją programu "Projekt Lady". Informację podała na swoim profilu Małgorzata Rozenek-Majdan, która ogłosiła, że można się już zgłaszać na castingu do programu. Zobacz też: Małgorzata Rozenek po raz pierwszy tak dużo powiedziała o swoim nowym programie „Iron Majdan”. Będzie lepszy od „Azji Express”? „Nie chcę nikogo urazić, ale…" Kiedy trzecia edycja "Projektu Lady"? Trzecia edycja programu "Projekt Lady" prawdopodobnie pojawi się na antenie stacji TVN latem 2018 roku. Na razie producenci poszukują chętnych do udziału w show. Pytaliście mnie o to bardzo często i cieszę się, że mogę już oficjalnie potwierdzić: 3 edycja programu Projekt Lady TVN już niedługo. Możecie się zgłaszać na casting tutaj: www.projektlady.tvn.pl Razem z @irenakaminskaradomska i Tatiana EMPE Mindewicz-Puacz. Czekamy na Was - napisała Małgorzata Rozenek. Przypomnijmy, że Małgorzata Rozenek-Majdan jest gospodynią i prowadzącą programu "Projekt Lady". Wspierają ją dwie mentorki: Tatiana Mindewicz-Puacz i dr Irena Kamińska-Radomska, których zadaniem jest praca z grupą krnąbrnych dziewczyn. Uczestniczki w czasie pobytu w pałacu w Radziejowicach poddawane są radykalnej metamorfozie, by stać się pełnymi klasy damami. Druga edycja "Projektu Lady" zanotowała świetne wyniki oglądalności. Każdy odcinek show oglądało średnio 1,47 mln widzów. Polecamy: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z synami jak co roku zbierają na WOŚP. Nie straszny im mróz, dzielnie rozdają serduszka! Małgorzata Rozenek poinformowała o rozpoczęciu prac nad trzecią edycją "Projektu Lady". Będziecie oglądać nowe odcinki?