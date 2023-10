13 lutego na antenie TTV pojawi się nowy program "Projekt Cupid", w którym grupa osób, w spektrum autyzmu, z Zespołem Downa i Syndromem Tourette'a, będzie poszukiwać miłości! Grono wyjątkowych uczestników będzie wspierać dwójka prowadzących - Basia Kurdej-Szatan oraz Przemysław Kossakowski. jak im się razem pracuje?

Przemek Kossakowski o Basi Kurdej Szatan: "Rekomendowałem ją"

Przemysław Kossakowski ma ogromne doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnością - jest przecież gospodarzem show "Down the road". Wybór Przemka w roli prowadzącego nowy format "Projekt Cupid" wydawał się więc oczywisty. Z kolei to, że Basia Kurdej-Szatan zostanie jego programową partnerką, zaskoczyło wielu. Czy Kossakowski miał wpływ na to, kto z nim będzie pracować.

Basia była dla mnie pierwszym typem. Rekomendowałem właśnie ją. Nie chcę powiedzieć, że ja ją wybrałem, nie mam aż takiej władzy. Ale pytano mnie, więc wskazałem na nią - mówi w Party.pl Przemek.

Zobaczcie rozmowę z gwiazdą!

