W lipcu 2021 roku media obiegła szokująca wiadomość: Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozstali się. Fani pary długo nie mogli uwierzyć, że ich miłość nie przetrwała próby czasu. Co więcej, liczyli, że podróżnicy jeszcze dojdą do porozumienia i uda im się ocalić małżeństwo. Okazało się jednak, że Martyna i Przemek rozstali się już trzy miesiące po ślubie, ale tę informację starali się jak najdłużej trzymać w tajemnicy. Choć od tego faktu minął rok, wciąż nie wiadomo, czy Wojciechowska i Kossakowski są już po rozwodzie. Jak czytamy w "Party", nowe światło na tę sprawę może rzucić biografia Przemka, która ukaże się prawdopodobnie już w wakacje. Czy ujawni w niej kulisy rozstania z Martyną Wojciechowską? Rozstanie Przemka Kossakowskiego i Martyny Wojciechowskiej Kiedy informacja o rozstaniu gwiazd TVN wyszła na jaw, zarówno Wojciechowska, jak i Kossakowski nie chcieli jej komentować. Fani jednak nie dawali za wygraną i w social mediach pytali ich wprost, co się stało. Dziennikarze prześcigali się w domysłach, co się faktycznie stało, że idealne z pozoru małżeństwo rozpadło się po zaledwie trzech miesiącach. Jako pierwsza głos w sprawie zabrała Martyna Wojciechowska, która na Instagramie opublikowała wymowny wpis. Dziennikarka przyznała też, że to Kossakowski wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania i od tamtej pory nie mają kontaktu. Prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" nie ukrywała, że decyzja męża była dla niej szokiem: "Po trzech latach związku i trzech miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko...