Bez wątpienia to, co pojawiło się na oficjalnym, instagramowym profilu "Hotelu Paradise", bardzo nie spodobało się Kornelii. To właśnie ona stała się obiektem żartu. Głos w sprawie zabrała m.in. Oliwia Gruszecka. O co chodzi? Koniecznie zobaczcie, o co tyle szumu!

"Hotelu Paradise": Produkcja zniesmaczyła fanów

Właśnie trwa specjalna odsłona miłosnego show TVN-u. Do tej zostali zaproszeni uczestnicy dobrze znani z poprzednich edycji programu. Właśnie dlatego na szklanym ekranie mamy okazję ponownie podglądać losy naszych ulubieńców. Nie da się ukryć, że edycja ta wywołuje sporo emocji i kontrowersji. W minionym odcinku "Hotelu Paradise. All Stars" Nana zupełnie niespodziewanie przywróciła Łukasza do programu. Jak się jednak okazuje, produkcja także nie przestaje zaskakiwać swoimi pomysłami.

Na oficjalnym, instagramowym profilu "Hotelu Paradise. All Stars" pojawił się mem z udziałem Korneli, która wystąpiła w specjalnej edycji dla gwiazd poprzednich sezonów. Kadr pochodzi z ostatniego odcinka show, gdzie uczestniczka padła ofiarą żartu Artura, który obudził ją w środku nocy, sugerując, że trwa Rajskie Rozdanie. Tym razem zaspana fotografia uczestniczki została wykorzystana do memu, opatrzonego podpisem:

- Kiedy pod koniec miesiąca zastanawiam się, co się stało z moją wypłatą.

Żart produkcji bardzo nie spodobał się widzom oraz pozostałym uczestnikom:

- Właśnie przez takie ocenianie ludzi w social mediach włączają się u kobiet kompleksy i różne zaburzenia psychiczne, o których później nie macie już pojęcia. Wiadomo, że oceniać jest bardzo łatwo, ale zastanówcie się czasem, co piszecie. Komentować każdy może, ale bez narzucania komuś jak wygląda. Nikt z Was nie jest idealny ???? Każdy może wyglądać jak chce - napisała Oliwia z "Hotelu Paradise".

Inni także zabrali głos w sprawie:

- Dziwi mnie, po jakiego diabła daje się zdjęcia ośmieszające osobę, żeby było więcej hejtu? Wiem, będę miała atak, ale sami jeśli zrobimy sobie fotkę szpecącą, to ja usuwamy! - Nie lubię jej osoby w tym programie. Ale takie zdjęcie jest tylko po to, aby napędzać fale krytyki. Okropne to. Ludzie myślą, że mogą bezkarnie kogoś oceniać? - Weźcie usuńcie to zdjęcie, nakrecanie hejtu na Kornelię! Mega mega słabo!

Swoja trzy grosze dodał także Artur, który na wizji wyraźnie wbijał szpilę w kierunku Korneli. Ten opublikował to samo zdjęcie z innym podpisem:

- Kiedy po weekendzie zastanawiasz się, gdzie twoja forma

Całą sytuację na profilu produkcji skomentowała Kornelia:

- Zapraszam wszystkie mądralinskie przed lustro, takie piękne jesteście ważycie po 50 kg macie umięśnione brzuchy i idealnie zbudowane pośladki? Nie rozśmieszajcie mnie. Tak odstaje mi brzuch na tym zdjęciu i jestem zgarbiona i wiecie co? Mam to w dupie, bo tak wygląda 99 procent kobiet i to jest ok :) Buziaki dla wszystkich hejterow, spójrzcie w lustro i życzę wam znalezienia innego sposobu na dowartościowanie się niż ubliżanie innych i spędzanie dnia na komentowaniu wszystkich postów Hp :) - napisała.

Tylko nam z kolei zdradziła, jak się czuje po tym całym zajściu:

- Dla mnie to przesada, ale niestety więcej powiedzieć nie mogę. Poza tym, że się garbie jak 50 procent społeczeństwa, jestem piękna i wartościowa. Niech te wszystkie matki i nieszczęśliwe osoby spojrzą w lustro, a potem zaczną oceniać :) - skomenowała.

Czy produkcja i internauci faktycznie przesadzili?

