Nana wzięła udział w 4. edycji "Hotelu Paradise", gdzie doszła niemalże do finału. Po kilku latach wróciła do programu w wersji "All Stars", gdzie ciągle walczy o wygraną. Okazuje się jednak, że mimo popularności, uczestniczka nie wiąże swojej przyszłości z mediami. Co planuje?

Nana z "Hotelu Paradise" o planach na przyszłość

Finał "Hotelu Paradise All Stars" zbliża się wielkimi krokami. Póki co, wciąż nie wiadomo, kto ma największą szansę na wygraną. Duże emocje i zainteresowanie panów w tym sezonie wzbudza obecność Nany. Czy tym razem uda jej się stanąć na ścieżce lojalności?

Okazuje się jednak, że Nana mimo powrotu do kolejnej edycji "Hotelu Paradise" wcale nie planuje wiązać swojej przyszłości w medialną popularnością. W rozmowie z Party.pl przyznała:

Wyjeżdżam od września na Erasmusa do Paryża, więc może jakieś drogi mi się otworzą, rozwiną.

Uczestniczka ma już konkretny plan, który chciałaby zrealizować, jednak nie ma nic wspólnego ze studiami. Jakie możliwości da jej wyjazd do Paryża? Zobaczcie, co nam zdradziła Nana z "Hotelu Paradise".

