Do tej pory bez wątpienia to Magda i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli ulubieńcami widzów miłosnego show. Nie bez powodu - to właśnie u nich fani programu widzieli największy potencjał na przyszłość. Ostatnio to się jednak zmieniło. Dlaczego?

"Ślubu od pierwszego wejrzenia": Co ze związkiem Krzysztofa i Magdy?

Dopiero co śledziliśmy początki nowych par w kolejnej odsłonie miłosnego formatu TVN-u. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się jego finał, a wraz z nim równie wielkie emocje. Szczególnie że każda z par wzbudza duże kontrowersje. Ostatnio byliśmy świadkami przełomu w relacji Kingi i Marcina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niezmiennie jednak najbardziej zgodna para to Krzysztof i Magda, którzy pozostają ulubieńcami widzów. Czy sielanka pomiędzy tą dwójką będzie trwać do końca programu?

screen player.pl/ Ślub od pierwszego wejrzenia

Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" są zaniepokojeni tym, co zobaczyli na ekranie, w zapowiedzi kolejnego odcinka. Okazuje się, że wówczas z ust Krzysztofa padły mocne słowa, dotyczące jego żony, Magdy:

Moje różowe okulary opadły. Rozmawiałem nawet z Magdą o tym. Wystraszyła się, że mi się odwidziało

Następnie jednak szybko wyjaśnił, o co chodzi:

Nie da się sobie tak cały czas do dzióbka skakać, bo to tak nawet nienaturalnie wychodzi. To kolejny etap. Zawsze tak jest. Etap zakochania, motylki w brzuchu i tak dalej. Potem spada ta zasłona landrynkowa i potem trzeba myśleć co dalej. To jest potrzebne

Głos w sprawie zabrała także ślubna ekspertka, Zuzanna Butryn:

Oni wspólnie zaczynają uczyć się tego, czym jest taka długoterminowa relacja, czym jest małżeństwo, że oni są wspólnie na tym samym etapie. Idziemy, po kolei uczymy się, jak wygląda każdy etap związku. Jest ten etap zauroczenia, zakochania. Później będą ze sobą trochę rywalizować, ale dojdą do tego kompletnego obrazu miłości i partnersko pójdą przez życie. Będą problemy, ale patrząc na to, jak wczesnych etapach wygląda ich komunikacja, to ja daję dużą szansę, że im się uda wyjaśniła.