Marcin Prokop, jak mało kto, słynie ze swojego raczej specyficznego poczucia humoru. Tym razem chyba powiedział o kilka słów za dużo, bo Dorocie Wellman zdecydowanie nie było do śmiechu. O co się wkurzyła?

Niewątpliwie jeden z szerzej lubianych duetów w "Dzień Dobry TVN" tworzą Dorota Wellman i Marcin Prokop. W końcu tych dwoje, jako nielicznych, ominęła fala zwolnień i rewolucji. Widzowie chętnie oglądają ich na ekranie, doceniając ogromny profesjonalizm i wyjątkowe poczucie humoru u obojgu.

Trzeba przyznać, że Marcin i Dorota to mieszanka iście wybuchowa, o czym po raz kolejny mieliśmy szansę się przekonać. W czwartkowym odcinku śniadaniówki, przy okazji zapowiedzi muzycznego występu, prezenterka musiała posilić się pomocniczymi notatkami i od tego wszystko się zaczęło.

Jak rzuciłem okiem prawym na mój scenariusz, to przez chwilę myślałem, że wystąpi Michał Wiśniewski i Whitesnake, ale jak się wczytałem, to widzę, że wystąpi Michał Wasilewski i Wishlake - niby to samo, ale jednak coś innego

- mówił Marcin Prokop.