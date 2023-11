1 z 6

Raper Popek zaskoczył wczoraj w 1. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami". Według jurorów zatańczył naprawdę przyzwoicie (otrzymał 28 punktów, a to naprawdę wysoki wynik z porównaniu z innymi), ale przede wszystkim - zdobył najwięcej głosów od widzów! Jego szanse na zwycięstwo są naprawdę ogromne! Co więcej - raper oraz zawodnik MMA może liczyć na ogromne wsparcie. W pierwszym odcinku towarzyszyła mu ukochana córka, Kasia, z którą chęcią pozował do zdjęć. Kilkuletnia dziewczynka jest w niego mocno wpatrzona. Zobaczcie zdjęcia na kolejnych slajdach!

Zobacz także: "Dziękuję wszystkim za wsparcie" Beata Tadla w poruszającym wpisie po występie w "Tańcu z Gwiazdami"