2 z 6

Gdyby to był finał, to Popek z Janją by wygrali. Para zdobyła najwięcej głosów jurorów i publiczności!

Czy to oznacza, że będą walczyć w finale o Kryształową Kulę? Ich start był bardzo obiecujący.

Zobaczcie w galerii, jak wyglądał ich taniec.