Paulina Gałązka to jedna z najbardziej lubianych wśród widzów aktorek młodego pokolenia. Znana jest między innymi z ról w filmach "Dziewczyny z Dubaju", "Furioza" i "Córki dancingu", a telewidzowie kojarzą ją też z seriali "Na dobre i na złe", "Pierwsza miłość" i "Skazane". Tej jesieni fani aktorki będą mogli oglądać ją również w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z nami zdradziła m.in. szczegóły swoich wcześniejszych doświadczeń z tańcem.

Paulina Gałązka o swoim tanecznym doświadczeniu przed "Tańcem z gwiazdami"

Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartuje już 1 marca. Wśród gwiazd, które zaprezentują się na parkiecie znalazła się Paulina Gałązka. Jak zdradziła w rozmowie z Party.pl, pierwszy trening ma już za sobą.

Wiem po początkowym treningu, że będzie mi się to podobało. Jest to ciężka praca, a ja zamierzam się jak najwięcej nauczyć. przekazała aktorka

Nie zabrakło też miłych słów o tancerzu, z którym stworzy parę w tanecznym show Polsatu.

Mam wspaniałego partnera. Jest to super specjalista, pięknie ruszający się tancerz i bardzo wspierający. Osoba z wielkim sercem. dodała

Reporterka zapytała Paulię Gałązkę o to, czy ma jakieś doświadczenie taneczne. Aktorka zaskoczyła komentarzem:

Tańczyłam sama w domu. Ale to było na przykład do Nirvany czy muzyki metalowej, więc do innego rodzaju muzyki. wyznała Gałązka

Z kim zatańczy Paulina Gałązka w "Tańcu z gwiazdami"

Podczas wiosennej ramówki Telewizji Polsat ogłoszono pełną listę gwiazd "Tańca z gwiazdami" oraz tancerzy, którzy będą towarzyszyć im w zmaganiach. Właśnie wtedy stało się jasne, że w programie tanecznym trenerem Pauliny Gałązki będzie Michał Bartkiewicz, który już dwukrotnie zdobył legendarną Kryształową Kulę. Pierwszy raz wygrał "Taniec z gwiazdami" w parze z modelką Edytą Zając, a później powtórzył swój sukces razem z aktorką Vanessą Alexander. Myślicie, że Michał Bartkiewicz znów doprowadzi swoją gwiazdę do finału?

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami" i o pozostałych uczestnikach powiedziała Paulina Gałązka!

