2 z 9

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wyruszą w niezwykłą podróż dookoła świata. Będzie to najbardziej nieprzewidywalne, niesamowite oraz niezapomniane doświadczenie w ich życiu. Ale małżeństwo to gra zespołowa. Jak Małgosia i Radek się w niej odnajdą? Czy rzeczywiście zrobią dla siebie wszystko?, czytamy w opisie programu.

Jak wygląda to w rzeczywistości? Czy Małgorzata i Radek naprawdę biorą udział w ekstremalnych zadaniach? Już pierwszy odcinek programu pokazuje, że obietnice producentów nie były przesadzone, a słynne małżeństwo jest poddawane wielu próbom. Pierwsze zadanie muszą wykonać w Las Vegas. To właśnie tam realizowany jest pierwszy odcinek show. Małgosia i Radek dopiero na lotnisku dowiadują się, gdzie lecą. Gdy lądują już w Las Vegas są bardzo podekscytowani, ale też niepewni tego, co ich czeka. Szybko okazuje się, że ich zadaniem będzie udział w gali wrestlingu w Las Vegas. I to w roli zawodników! Małgorzata jest przerażona, Radek cieszy się z tego, że mają sportowe zadanie. Co czeka parę? Najpierw kilka dni przygotowań, potem nagrywanie spotu promującego galę oraz spotkanie z parą, z którą będą walczyć. Co dzieje się dalej?

ZOBACZ: Rozenek i Majdan cenzurują "Iron Majdan"? Nie chcą, żeby widzowie zobaczyli ich ostre kłótnie? Zobaczcie, jak jest naprawdę!