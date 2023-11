Czy Radek Majdan i Małgorzata Rozenek rzeczywiście cenzurują program “Iron Majdan”?

"Realizacja programu „Iron Majdan” była możliwa tylko dzięki temu, że przez lata współpracy z Małgorzatą wypracowaliśmy sobie wzajemne zaufanie. To sprawiło, że Majdanowie nie pytając nas o nic, nie wiedząc absolutnie nic o tym, co ich czeka, wsiadali do samolotu i stawiali czoła kolejnym wyzwaniom. To zaufanie polega również na tym, że Małgosia i Radek nie kolaudują żadnych materiałów i obejrzą gotowe odcinki tuż przed ich emisją. - powiedział nam Dyrektor Zarządzający Golden Media Polska, producent wykonawczy programu „Iron Majdan”.