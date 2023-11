2 z 11

Tomasz Działowy - Gimper

To jedno z największych zaskoczeń tej edycji programu. Na parkiecie swoich sił spróbuje Tomasz Działowy, znany również jako Gimper czy Gimpson, 25-letni twórca internetowy, influencer, youtuber. Na swoim kanale na YouTubie ma już ponad 407 mln wyświetleń! Od 2017 roku prowadzi internetowe talk-show „Lekko nie będzie”. Wydał dwa albumy - ostatni, z 2016 roku - „Niepowstrzymany”, dotarł do 1. miejsca listy OLIS. Na Instagramie obserwuje go 450 tys. osób!