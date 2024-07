Paulina Młynarska skrytykowała program "Azja Express". Dziennikarka od początku nie jest przychylna show. Młynarskiej nie tylko nie spodobała się sama idea show, ale również to, że na udział w nim zgodziły się osoby, które o to nie podejrzewała. Po jej słowach w Internecie zawrzało, a kontrowersyjny z założenia program wzbudził jeszcze większe emocje. Paulina Młynarska obiecała, że wróci do tematu "Azja Express" po emisji pierwszych odcinków i jeśli uzna, że przesadziła, publicznie da znać o zmianie swojego zdania. Jednak wszystko wskazuje na to, że dziennikarka zostaje przy krytyce. Na jej Facebooku pojawił się niepochlebny wpis, w którym padają bardzo mocne słowa. Polecamy: Konstruktywna krytyka, czyli kanapkowy feedback

Obiecałam, że kiedy już zobaczę Azja Express na antenie to się wypowiem i - jeśli się pomyliłam w swojej ocenie wysnutej ze zwiastunów - przeproszę, odszczekam, odtupię i odpluję. Nie raz to robiłam. Widziałam 2 pełne odcinki tego dzieła sztuki telewizyjnej. Niestety zdania nie zmieniam. Nadal uważam, że program jest rasistowski, głupkowaty i postkolonialny do bólu. Przykro mi - napisała dziennikarka.

Nie zabrakło też odniesień do tłumaczeń Hanny Lis i Renaty Kaczoruk, które muszą się zmierzyć z internetowym hejtem w związku z udziałem w programie.

I przykro się czyta i słucha komentarze uczestników, którzy na łamach prasy i portali teraz się tłumaczą, złoszczą i przekonują kogo się da, że to nie tak, że oni tacy nie są i nie tak to było. Wzięliście udział w kontrowersyjnym przedsięwzięciu, które w swoim założeniu wykorzystuje biedniejszych od was i gra waszymi i ich reakcjami, emocjami i twarzami. Telewizja ma swoje prawa i zachowała w montażu samo "mięcho". A co nim jest? Chwile gdy klniecie, cwaniakujecie, jesteście dla siebie niemili i robicie z siebie idiotów bez grosza, chociaż tak naprawdę macie kasę, by podróżować tak, aby wam nie śmierdziało na każdym kroku. Sądzę, że część z Was już wie, że robiąc z siebie żebrako-cwaniaków na potrzeby programu, ponosi właśnie gigantyczną stratę wizerunkową - podsumowała Paulina Młynarska na swoim profilu.

A Wy co o tym sądzicie? Podzielacie opinię Pauliny Młynarskiej?

Zobacz też: Paulina Młynarska krytykuje Hannę Lis i Małgorzatę Rozenek za udział w "Azja Express": "Mogą się na mnie za to obrazić"

