Paulina Młynarska skomentowała odejście swojej siostry z programu "Świat się kręci". Agata Młynarska wczoraj poprowadziła ostatni odcinek programu, tym samym kończąc swoją pracę przy popołudniowym show Telewizji Polskiej. Dziennikarka ze łzami w oczach pożegnała się widzami. Sentymentalny wpis pojawił się również na jej Facebooku. Gwiazda nie ukrywa, że telewizja jest jest wielką pasją, a odejście z pracy w "Świat się kręci" jest dla niej dużym przeżyciem. Jednak z pewnością nie jest to koniec jej kariery telewizyjnej!

To były fantastyczne trzy lata. Dziękuję Widzom programu "Świat się Kręci" za ich obecność, wierność, cierpliwość i ogromne wsparcie. Wiem, że niektórzy z Was szczerze pokochali ten program. Dziękuję jedynej w swoim rodzaju redakcji - młodym, twórczym, oddanym pracy ludziom, którzy pracowali na sukces tego programu ale też i mój. Nie widać ich, są z drugiej strony kamery, a to oni właśnie stanowią o sile programu. Wspólnie stworzyliśmy coś nowego, innego, niepokornego i bardzo solidnego. Dziękuję mojemu beauty dream team, bez którego nie byłabym taka ładna:) Dziękuję Rochstarowi za pomysł tego programu i jego zawodową produkcję, TVP, że w sierpniu 2013 roku znów we mnie uwierzyła. Będę bardzo za Wami tęsknić... Moja podróż telewizyjna na pewno się nie kończy, może jedynie zmienić adres. Idę zawsze własną drogą, bez zginania karku… - napisała Agata Młynarska.

Pełen emocji wpis pojawił się również na facebookowym profilu Pauliny Młynarskiej, która odniosła się do odejścia siostry z programu TVP.

Jak zapewne zauważono, nie komentuję i nie zamieszczam medialnej aktywności mojej rodziny. Dlaczego? Między innymi dla tego, że i mnie ukształtował ten sam kawałek autorstwa ojca - tu cytowany przez siostrę, w którym mowa o tym, by iść własną drogą. Ale to jest sytuacja wyjątkowa. Mówię więc brawo i trzymam kciuki za dalszą drogę.

Również Anna Wyszkoni, która była gościem wczorajszego programu "Świat się kręci" zamieściła na swoim Facebooku post, w którym pochwaliła Agatę Młynarską za profesjonalizm i wyraziła swój żal z powodu jej odejścia z pracy.

Rozmowa z Agata Młynarska w JEJ OSTATNIM ODCINKU programu Świat się kręci TVP to było naprawdę duże przeżycie. Bo Agata to styl, jakość, ogromna kultura i wiedza. Dla Niej, która stworzyła ten program i była jego największym motorem, to pożegnanie było niezwykle ważne i wymowne. Tym bardziej czuję się zaszczycona, że byłam tak blisko i tę część swojego jubileuszu mogłam obchodzić właśnie dziś. Agato, dziękuję za wzruszenia, trzymam kciuki i do zobaczenia w nowych okolicznościach, które, co do tego nie mam wątpliwości, nastąpią bardzo szybko. Dobra, zmiana...

