"Love Island 5": Łukasz komentuje decyzję Patrycji: "Jestem smutny, zdenerwowany, wkurzony"

Łukasz z "Love Island" po powrocie Patrycji z Casa Amor zdecydował, że opuszcza program. Poczuł się zraniony faktem, że jego partnerka wróciła do willi z nowym uczestnikiem. Tuż po odcinku odbył się specjalny live, podczas którego uczestnik opowiedział o swoich emocjach:

Jestem smutny, zdenerwowany, ciężko jest mi rozmawiać

Zdecydował się jednak na zaskakujące wyznanie na temat Patrycji.

"Love Island 5": Łukasz w pierwszym wywiadzie po odejściu z programu. Co sądzi o Patrycji?

Załamany Łukasz zrezygnował z "Love Island" po tym, jak Patrycja złamała mu serce, wybierając Mikołaja, którego poznała w Casa Amor. W Casa Amor pojawiło się aż pięciu uczestników poprzednich edycji "Love Island", a kilku z nich naprawdę zawróciło w głowach uczestniczkom, niestety tylko w przypadku pary Łukasza i Patrycji doszło do tak dramatycznych skutków.

Łukasz nie był w stanie rozmawiać z Patrycją, nie chciał nawet by patrzyła w jego stronę, co spowodowało, że rozstali się, nie wyjaśniając ze sobą swoich decyzji. Dla Patrycji, mimo tego, że ma szansę na budowanie relacji z Mikołajem, do którego coś poczuła, to trudny czas. Mocno przeżywa fakt, że jej wybór skrzywdził Łukasza, który również był dla niej ważny. Łukasz z "Love Island 5" pojawił się na specjalnym livie po zakończeniu programu i powiedział o swoich emocjach:

Jestem smutny, zdenerwowany, ciężko jest mi rozmawiać, bo trochę emocji jest u mnie. Nie byłbym sobą, jakbym został. Jeszcze te emocje są we mnie. Ja nie żałuje tej decyzji bo wiem, że emocje miałem tylko dla Patrycji i myślę, że nikogo bym nie poznał...

Karolina Gilon w rozmowie wspomniała o Natalii, która dołączyła do programu podczas projektu Casa Amor. Zapytała, czy gdyby Łukasz wcześniej wiedział, że Patrycja wróci z kimś to czy zdecydowałby się spróbować stworzyć nowy związek.

Nie, bo jak ja mam uczucia dla jednej dziewczyny to potrzebuje czasu, żeby je przerobić, żeby inną dziewczynę poznać. Ciężko o tym rozmawiać.... Nie mógłbym z inna, dlatego nie żałuje tej decyzji.

Prowadząca "Love Island" starała się zachować obiektywizm i przedstawiła Łukaszowi również stronę Patrycji.

- To, że Patrycja wybrała Mikołaja to nie znaczy, że nie miała do ciebie uczuć. W willi nie było nikogo innego ale idąc do Casa Amor, kogoś takiego poznała. Dla niej to był trudny moment ale kierowała się sercem.

- Dużo pytań, ona miała decyzję, myślałem, że ona chciała bardziej ze mną być. Jestem smutny, zdenerwowany. Ona pytała się mnie Łukasz, co by było jakby kobieta w 100% w twoim typie wpadła tutaj do willi. Ja mówiłem, że ja bym został z tobą. Wpadła taka osoba - Natalia była 100 procent w moim typie. Polubiłem ją ale dwa dni nie starczą, żeby relacje stworzyć. Też spytałem ją [Patrycję - przyp. red.], co by było jakby 100% twój typ wpadł i ona też powiedziała: "Nie mogę sobie wyobrazić z kimś w łóżku spać i z kimś się przytulać" i to mnie zastanawia. Może być, że do Mikołaja coś więcej poczuła ale...

Karolina Gilon tłumaczyła Patrycję, podkreślając, że trudno jej było mówić o sytuacji, w której się na tamten moment nie znalazła i że nie chciała źle. Uświadomiła Łukasza, że jego była partnerka, która pozostała w "Love Island", nie radzi sobie z tym najlepiej.

Życzę Patrycji wszystkiego dobrego, ja chcę by sobie życie ułożyła. Mi jest z tym źle jak ona jest smutna, kiedy mówisz, że jej jest źle, Chcę, żeby było dobrze, bo wiem przez co przeszła i że wybrała Mikołaja to też może być jej ciężko i tyle hejtu dostała. Ciężko mi powiedzieć, bo jestem wkurzony i smutny ale chciałabym, żeby miała szansę na miłość i żeby widzowie dali jej szansę. Jak ona tę szanse dostanie to będę się lepiej czuł.

Pod koniec przyznał, że ciągle ma przed oczami moment podejmowania decyzji przez Patrycje, kiedy przez ułamek sekundy łudził się, że do niego wróciła. Przyznał jednak, że stara się przepracować swoje uczucia:

Tydzień, dwa tygodnie i będę się śmiał...

Tego życzymy zarówno Łukaszowi jak i Patrycji...