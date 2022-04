"Love Island 5": Załamany Łukasz odchodzi z programu! Patrycja złamała mu serce

To najbardziej emocjonalne i druzgocące przeprarowanie w historii polskiego "Love Island"! Patrycja wróciła z Casa Amor z nową parą. Widok Patrycji i Mikołaja złamał serce Łukasza, który do ostatniej chwili wierzył, że jego uczucie z Patrycją przetrwa. Nie potrafił opanować łez:

Mogę stąd iść już? Chcę opuścić program. Nie chcę z Toba rozmawiać

Łukasz nie wytrzymał tego, co zrobiła mu Patrycja. Bez niej nie widział już sensu dalszego udziału w show. Fani są w szoku.

"Love Island": Patrycja złamała serce Łukaszowi. Fani są załamani

To koniec Casa Amor w "Love Island 5". Tym razem to dziewczyny zmieniły willę, a tam jak się okazało, czekało na nie pięciu uczestników poprzednich edycji "Love Island". Kilka dni w nowych towarzystwach sprawiło, że wielkie przeparowanie okazało się bardzo emocjonalne i bolesne szczególnie dla Łukasza, któremu Patrycja złamała serce.

Jak to było wszystko prawdziwe, to wróci do mnie - mówił Łukasz pełen nadziei - Ja musze powiedzieć, wpadła Nata w moim typie, to była próba dla mnie i dla Patrycji ale moje serce dla Patrycji bije i wybieram Patrycję.

Niestety Patrycja nie czuła do Łukasza tego samego, a z Casa Amor wróciła w towarzystwie Mikołaja:

- To nie była łatwa decyzja i chciałam przeprosić Lukas i nie wiem, co mam więcej powiedzieć.

- Nie wiem, co mam powiedzieć...

- Łukasz chciałabym z tobą porozmawiać...

- Nie chcę z tobą rozmawiać, to co mi w łóżku mówiłaś to nie jest prawdziwe. Dobra jest ok.

Łukasz był szczerze załamany decyzją Patrycji:

Dała mi taki znak, że to w kierunku miłości idzie i tak odebrałem. Nie chce z tobą rozmawiać teraz, nie patrz się na mnie, nie rozmawiaj do mnie. Jest ok.

Patrycja przyznała, że w Casa Amor poczuła coś do Mikołaja i nie mogła zdecydować inaczej:

- Ja do ciebie mówiłem, że jak pójdziesz to dla mnie nikogo nie będzie.

- Tutaj nikogo nie było, ale tam się znalazł.

- Mogę stąd iść już? Chcę opuścić program. Nie chcę z tobą rozmawiać. To nie ma sensu - powiedział Łukasz i poszedł pakować walizki.

Patrycji trudno było znieść fakt, jak emocjonalnie jej decyzję odebrał Łukasz. W głębi serca nie chciała go zranić, ale chciała też walczyć o swoje uczucia, a te poczuła do Mikołaja. Z kolei Mikołaj sceptycznie ocenił zachowanie Łukasza:

Dla mnie to też straszna sytuacja, nigdy nie chciałem się znaleźć w takiej sytuacji. Nie wiedziałem, jak to wyglądało między nimi. Jako mężczyzna, bym z nia porozmawiał a nie

Dla Patrycji to był ciężki wieczór. Nie potrafiła opanować łez:

Czuje się winna, bo nie chciałam go zranić. Chciałam porozmawiać, wyjaśnić, że to nie jest tak jak on myśli. Jest mi przykro, że nie wyjaśniłam tego z nim. Ja go uważam za przyjaciela, i to co mu mówiłam to było prawdziwe. On chyba do mnie coś poczuł i teraz mi jest źle z tym.

Uczestnicy mówili, że zachowanie Łukasza było trochę niedorosłe i powinien przegadać wszystko z Patrycją, tym bardziej, że mógł budować relację z Natalią, która była nim szczerze zainteresowana.

Wiesz jak było z Lukasem. Nie mieliśmy fizyczności. Z Mikołajem czuję ten pociąg już od pierwszej rozmowy. Wiesz, jak to jest - mówiła załamana Patrycja w rozmowie z Konradem - Nie powiedziałam mu, że jestem zakochana, że 'kocham cię". Nie wyobrażam sobie związku bez seksu.

To, co powiedział jej Konrad odnośnie Łukasza z pewnością nie poprawiło jej humoru:

On jak ty pojechałaś, to w nim coś pękło. On był cichy, skryty. Sercem jest przy tobie i nie ma zamiaru zmieniać tej pary.

"Love Island": Fani o rozpadzie pary Łukasza i Patrycji

Walka o miłość Patrycji i złamane serce Łukasza poruszyło widzów "Love Island". Internauci nie ukrywają, że ogromnie szkoda im Łukasza, ale żałują, że nie zdecydował się dać szansy Patrycji, ponieważ widać, było że jego relacja z uczestniczką nie posuwa się do przodu:

- Popłakałam się mega szkoda Łukasza 😢😢😢😢😢

- Boże jaki szczery chłopak, prawdziwy wzór. Taki był jej wierny 🥺😔

- Ale smutek! Łukasz! Trzymam kciuki za Ciebie ❤️

- Myślałem, że może otworzy się na Natalie.. A tutaj taka decyzja 😥

- Rycze normalnie, tego się nie spodziewałam😢

- Szkoda, że Lucas podjął taką decyzję, ale może po programie zbliżą się z Natalią bo widać ze była nim naprawdę zainteresowana ✊💪

"Love Island 5": Wyniki przeparowania po Casa Amor

Nie tylko związek Patrycji i Łukasza nie przetrwał po Casa Amor, jednak w przypadku innych rozłamów każdy z uczestników znalazł sobie innego partnera. Włodek postanowił zrezygnować z Ani i sparował się z Laurą. Z kolei Ania wróciła z Jurkiem:

Teraz jestem zdecydowana, że to coś czego szukałam.

Jakub nie pokładał nadziei w związku z Olą, dlatego wybrał Sandrę, a Ola wróciła w towarzystwie Piotra. Tylko dwóm parom udało się przetrwać próbę Casa Amor. Byli to Kuba i Josie a także Oliwia i Konrad, chociaż w przypadku tego ostatniego duetu nie wszystko było takie proste do przewidzenia:

- Myślę, że dalej jesteśmy razem - mówił Konrad o Oliwii, jeszcze zanim poznał jej decyzję -Codzienne funkcjonowanie nie ma sensu bez Oliwii.

- Moje serce bije tylko do Konrada. Chwilę zwątpienia miałam tylko przez chwilę. Miałam rozmowę z Piotrem, mieliśmy podobne cechy charakteru ale to było tylko chwilowe zawahanie - powiedziała Oliwia, wracając do Konrada.