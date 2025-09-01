Na ten moment fani "Hotelu Paradise" czekali od dawna. Po pięciu miesiącach od wielkiego finału jubileuszowej edycji miłosnego hitu TVN, na antenę stacji powraca rajski hotel i to z wielkim przytupem. Już w poniedziałek, 1 września, wielka premiera 11. odsłony "Hotelu Paradise". Podobnie jak w poprzednich sezonach, nie zabraknie rywalizacji, flirtu i niezwykle atrakcyjnych uczestniczek i uczestników. Poznajcie ich bliżej.

Znamy wszystkich uczestników 11. edycji "Hotelu Paradise"

11. edycja "Hotelu Paradise" tuż tuż. Kto już niebawem zamieszka w luksusowej willi w iście rajskim anturażu? Już w poniedziałek, 1 września, stacja TVN wyemituje premierowy odcinek kultowego miłosnego reality show. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również i tym razem, program poprowadzi zjawiskowa Edyta Zając, która zastępuje Klaudię El Dursi gdy ta, cieszy się pierwszymi chwilami z córeczką. Przypominamy, że modelka 26 lipca br. po raz trzeci została mamą.

Zanim jednak pierwszy odcinek 11. serii "Hotelu Paradise" trafi na antenę TVN, poznajcie bliżej pewnych siebie singli i atrakcyjne singielki, które zawalczą o Złotą Kulę rajskiego hotelu.

Kim jest Julia Pruska z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Pierwszych uczestników 11. edycji "Hotelu Paradise" poznaliśmy na początku sierpnia br., teraz, gdy premierowy odcinek miłosnego hitu TVN zbliża się wielkimi krokami, stacja ujawniła kolejnych graczy, których poznamy już 1 września. Jedną z nich jest ambitna 22-letnia kierowniczka restauracji z Gdańska, Julia Pruska, która na co dzień kształci się do zawodu technika dentystycznego. Ciemnowłosa piękność już ma zmyślną strategię na wygraną.

Julia nie szuka miłości na siłę. Chce emocji, przygody i zwycięstwa. A jeśli pojawi się ktoś wyjątkowy, musi ją zaintrygować, a nie otoczyć atencją. Lubi flirt, ale zdecydowanie nie toleruje niezaradnych mężczyzn - informuje produkcja ''Hotelu Paradise''.

Julia ma za sobą cztery poważne związki, które pokazały jej, czego tak naprawdę szuka w relacji. Jej ideał mężczyzny to wytatuowany brunet z brodą i silnym charakterem.

Kim jest Julia Pruska z 11. edycji "Hotelu Paradise"?, Fot.: materiały prasowe TVN

Kim jest Ola Basiak z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Kolejną uczestniczką 11. edycji "Hotelu Paradise" jest przebojowa linergistka, studentka kosmetologii i fotomodelka, Ola Basiak. 23-letnia mieszkanka Warszawy na co dzień rozwija własny biznes. Jak sama podkreśla, uwielbia luksus niczym Alexis z serialu "Dynastia" i to właśnie do niej, najczęściej porównują ją jej znajomi.

Ma ambicje wysokie, jak szpilki w jej szafie. Marzy o luksusowym życiu u boku zaradnego mężczyzny, który będzie wiedział, jak zadbać o taką gwiazdę. Bo uważa, że już wkrótce będą się przed nią rozwijać czerwone dywany - informuje produkcja ''Hotelu Paradise''.

Ola ma za sobą dwa poważne związki i jak zaznacza, w programie nie szuka nikogo na stałe.

Kim jest Ola Basiak z 11. edycji "Hotelu Paradise", Fot.: materiały prasowe TVN

Kim jest Michał Lis z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

W "Hotelu Paradise" zamieszka również 25-letni Michał Lis. Mieszkaniec Szwarzędz jest trenerem personalnym i byłym amatorskim bokserem. Podobnie, jak Ola, również i on ma za sobą dwa poważne związki.

Jego ex twierdzą, że szybko się nudzi, rządzi i nie wie, czego chce. On przyznaje, że coś w tym jest, ale zapewnia, że nigdy nie zranił nikogo świadomie. Gdy trafi na tę jedyną – zrobi dla niej wszystko. Szuka dziewczyny pięknej, wysportowanej, z anielską buzią i pełnymi ustami - podkreśla produkcja ''Hotelu Paradise''.

Charyzmatyczny sportowiec pokochał życie w pojedynkę, a jego największą miłością są obecnie jego koty. A tych ma aż trzy.

Kim jest Michał Lis z 11. edycji "Hotelu Paradise", Fot.: materiały prasowe TVN

Kim jest Alex Kulików z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Kolejną pięknością, jaką zobaczymy w 11. edycji "Hotelu Paradise" jest Alex Kulików. 25-letnia mieszkanka Szczecina jest tatuatorką, malarką i tancerką. Uwielbiająca podróże Alex mieszkała m.in. w Kopenhadze, Barcelonie i Stanach Zjednoczonych. Jak sama podkreśla, zarówno w programie, jak i życiu stawia przede wszystkim na charakter, nie zaś wygląd partnera.

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się niezależna i nie do ruszenia, Alex skrywa w sobie serce wrażliwej romantyczki. Jest troskliwą przyjaciółką i lojalną duszą – o ile ktoś potrafi dotrzymać jej tempa - informuje stacja TVN.

Alex Kulików z 11. edycji "Hotelu Paradise", Fot. mat. prasowe TVN

Kim jest Milan Kazimierczak z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

24-letni pochodzący z z Wejcherowa Milan Kaźmierczak dorastał w Coventry w Wielkiej Brytanii, gdzie przez lata grał w piłkę nożną. Choć porzucił murawę, to wciąż żyje zgodnie ze sportowymi zasadami gry "fair play". Jak sam zaznacza, ma słabość do tatuażów, a tych ma naprawdę dużo. Przebojowy przystojniak marzy o poznaniu naturalnej,uśmiechniętej, wysportowanej kobiety.

Zawsze uśmiechnięty, bezpośredni i rozbrajająco szczery. Dobrym żartem lub trafnymi przeprosinami potrafi rozładować nawet najbardziej napiętą atmosferę. Nigdy nie obraża się o drobnostki i ma w sobie ten piłkarski luz - informuje produkcja ''Hotelu Paradise''.

Kim jest Milan Kazimierczak z 11. edycji "Hotelu Paradise"?, Fot.: mat. prasowe TVN

Kim jest Kuba Burkacki z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Kuba Burkacki to kolejny, ogłoszony przez stację TVN uczestnik 11. edycji "Hotelu Paradise". 26-letni trener personalny z Warszawy jest pewnym siebie flirciarzem z zamiłowaniem do tatuaży i pięknych blondynek.

W grupie zawsze lider. Pewność siebie? Ma jej na zapas Kuba nie zna pojęcia ''niskie poczucie własnej wartości''. Jest pewny siebie, zdecydowany i zawzięty. W każdej sytuacji wie, czego chce, a zazdrość? To nie jego bajka - informuje produkcja ''Hotelu Paradise''.

Kuba Burkacki z 11. sezonu "Hotelu Paradise", Fot.: mat. prasowe TVN

Kim jest Magda Niestój z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Wśród nowych mieszkanek 11. odsłony "Hotelu Parasie" jest Magda Niestój. Mieszkająca w Warszawie 26-latka na co dzień studiuje charakteryzację i pracuje jako makijażystka. Po długim, toksycznym związku przeszła ogromną metamorfozę i jak sama przyznaje, na nowo zaczęła kochać siebie.

Magda dobrze wie, czym jest złamane serce. Jej ostatni związek był trudny i zostawił ślady. Ale też dał jej siłę – dziś wie, czego chce, i nie zadowoli się półśrodkami. Jej wymarzony partner? Lojalny, wspierający, szczery. Nie chodzi o wygląd, tylko o to, jak się przy nim czuje. Zazdrośnicy i kontrolujący faceci? Dla niej to przeszłość - zdradza stacja TVN.

Kim jest Magda Niestój z 11. edycji "Hotelu Paradise"?, Fot.: mat. prasowe TVN

Kim jest Natalia Jaworska z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Pochodząca z Knurowa 26-letnia Natalia Jaworska jest właścicielką salonu beauty, która doskonale wie, czego chce od życia. Po trzech bolesnych związkach, w tym jednym z długami i drugim ze zdradą, dziewczyna nadal wieży w prawdziwą miłość.

Natalia nie owija w bawełnę. Potrafi być szczera do bólu. Bywa odbierana jako chłodna lub zadziorna, ale to tylko tarcza, za którą kryje się ktoś, kto już raz za bardzo zaufał. - zdradza produkcja ''Hotelu Paradise''.

Czy w programie uda jej się odnaleźć prawdziwe uczucie?

Kim jest Natalia Jaworska z 11. edycji "Hotelu Paradise"?, Fot.: materiały prasowe TVN

Kim jest Tomasz Świca z 11. edycji "Hotelu Paradise"?

Pochodzący z Warszawy 24-letni Tomek Świca na co dzień pracuje na siłowni, ale zarabia również na giełdzie i kryptowalutach. Ma za sobą sześcioletni związek, a w programie szuka prawdziwej miłości.

Chociaż krąży opinia, że jest podrywaczem, Tomek nie do końca jest taki, jak się innym wydaje. W głębi duszy to prawdziwy romantyk. Dwie zdrady mocno go dotknęły, ale nie zamknęły. Dziś czeka na dziewczynę, która go zaskoczy i odbuduje jego wiarę w relacje - zdradza produkcja ''Hotelu Paradise''.

