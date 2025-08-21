Już we wrześniu wystartuje jedenasta edycja "Hotelu Paradise". Program, podobnie jak poprzedni sezon, poprowadzi Edyta Zając, która zastąpiła Klaudię El Dursi. Gwiazda w rozmowie z Party.pl opowiedziała o zmianach w najnowszej odsłonie randkowego show. Powiedziała to przed kamerą.

Edyta Zając zapowiada zmiany w "Hotelu Paradise"

Premiera jedenastej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy odcinek randkowego show zostanie wyemitowany już 1 września, oczywiście na antenie Telewizyjnej Siódemki. Produkcja ujawniła już, kto weźmie udział w jedenastej edycji "Hotelu Paradise". Wiadomo również, że telewizyjny hit ponownie poprowadzi Edyta Zając, która kilka miesięcy temu zastąpiła Klaudię El Dursi na planie "Hotelu Paradise".

Edyta Zając pojawiła się ostatnio na prezentacji jesiennej ramówki TVN, a reporterka Party.pl zapytała ją o zmiany w jedenastej edycji randkowego show.

Będzie kilka zmian. Już wiemy, że będą ruchome Rajskie Rozdania - to jest pewna nowość, element zaskoczenia. Pojawi się też Złote Jabłko. Złotym Jabłkiem będę hotelowiczów kusić - czy oni się skuszą? To już trzeba oglądać Natomiast powiem, że czasem w tym jabłku znajdują się dobre wiadomości, czasem złe, czasem takie, które kompletnie nic nie wnoszą. powiedziała przed kamerą.

Edyta Zając zdradziła nam, czy w jedenastej edycji będą pary jednopłciowe. Sprawdźcie, co nam powiedziała.

