Niedawno została mamą. Czy wróci do "Hotelu Paradise"? Mamy odpowiedź Klaudii El Dursi
Klaudia El Dursi pod koniec lipca 2025 roku po raz trzeci została mamą. To właśnie z powodu ciąży nie była obecna na planie dwóch ostatnich edycji "Hotelu Paradise", a jej miejsce zajęła Edyta Zając. Czy teraz będzie jednak wielki powrót uwielbianej przez widzów gospodyni hitowego show TVN7? Zobaczcie, co Klaudia El Dursi zdradziła przed naszą kamerą.
Klaudia El Dursi zyskała ogromną popularność i sympatię fanów najpierw jako uczestniczka programu "Top Model", a następnie jako prowadząca "Hotel Paradise". Modelka stała się prawdziwą ikoną tego programu, jednak ostatnio musiała zrobić małą przerwę od pracy na planie produkcji, z powodu swojej trzeciej ciąży.
Dziś pociecha Klaudii El Dursi jest już na świecie. Czy zatem modelka wróci do roli prowadzącej "Hotelu Paradise"?
Klaudia El Dursi o swoim powrocie do "Hotelu Paradise"
Z Klaudią El Dursi mieliśmy okazję porozmawiać podczas konferencji ramówkowej stacji TVN. Choć piękna modelka jest dopiero miesiąc po porodzie, wyglądała - jak zawsze - zjawiskowo. Jak wiadomo, teraz to opieka nad malutką córeczką jest dla niej najważniejsza, jednak fani "Hotelu Paradise" z niecierpliwością wyczekują na informację, czy mogą liczyć na powrót Klaudii El Dursi w nowych edycjach. Modelka przed naszą kamerą wypowiedziała się na ten temat dość tajemniczo:
Czas pokaże. No zobaczymy, zobaczymy
W dalszej części naszej rozmowy Klaudia El Dursi podsumowała również swoją zastępczynię w "Hotelu Paradise", czyli Edytę Zając. Co powiedziała? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.
