Klaudia El Dursi zyskała ogromną popularność i sympatię fanów najpierw jako uczestniczka programu "Top Model", a następnie jako prowadząca "Hotel Paradise". Modelka stała się prawdziwą ikoną tego programu, jednak ostatnio musiała zrobić małą przerwę od pracy na planie produkcji, z powodu swojej trzeciej ciąży.

Dziś pociecha Klaudii El Dursi jest już na świecie. Czy zatem modelka wróci do roli prowadzącej "Hotelu Paradise"?

Klaudia El Dursi o swoim powrocie do "Hotelu Paradise"

Z Klaudią El Dursi mieliśmy okazję porozmawiać podczas konferencji ramówkowej stacji TVN. Choć piękna modelka jest dopiero miesiąc po porodzie, wyglądała - jak zawsze - zjawiskowo. Jak wiadomo, teraz to opieka nad malutką córeczką jest dla niej najważniejsza, jednak fani "Hotelu Paradise" z niecierpliwością wyczekują na informację, czy mogą liczyć na powrót Klaudii El Dursi w nowych edycjach. Modelka przed naszą kamerą wypowiedziała się na ten temat dość tajemniczo:

Czas pokaże. No zobaczymy, zobaczymy - odpowiedziała tajemniczo Klaudia El Dursi

W dalszej części naszej rozmowy Klaudia El Dursi podsumowała również swoją zastępczynię w "Hotelu Paradise", czyli Edytę Zając. Co powiedziała? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

