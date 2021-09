Fryzjer, który ściął włosy Oldze z "Top Model", broni tej metamorfozy. Padają mocne argumenty

Joanna Lazer z zespołu "Red Lips", postanowiła zupełnie odmienić swój wizerunek. Wokalistka przeszła ogromną metamorfozę, a rude włosy, które od 12 lat były jej wizytówką zniknęły na dobre. Trzeba przyznać, że nowa fryzura nadała jej zupełnie innego charakteru. Czy ruda złagodniała? Fani są zachwyceni, tylko co teraz z jej sceniczną ksywką? Zobacz także: Ruda z Red Lips miała poważny wypadek! Niezbędny okazał się wózek inwalidzki "Ruda" z "Red Lips" przeszła metamorfozę. Jej włosy wyglądają zupełnie inaczej! Choć gwiazdy nierzadko lubią eksperymentować ze swoim wizerunkiem, dawno nie byliśmy świadkami tak spektakularnej metamorfozy w polskich show-biznesie. Joanna Lazer, zanana lepiej jako "Ruda" z zespołu "Red Lips" i autorka hitowej piosenki „To co nam było” swoją przemianą zaskoczyła wszystkich. Jak się okazuje, wokalistka wpadła w ręce fryzjera gwiazd, który postanowił zrobić na jej głowie małe przemeblowanie. Po 12 latach chodzenia z rudą głową Ruda już nie jest ruda. Nie wiem, co stanie się z jej ksywką, ale wiem jedno - wygląda za***iście i myślę, że szybko do tego rudego nie wróci - skomentował stylista fryzur Łukasz Urbański. Co więcej efekty zostały przestawione na naprawdę ogromną skalę, bo Joanna Lazer w nowej odsłonie wystąpiła we wtorkowym wydaniu popularnego programu śniadaniowego "Dzień dobry TVN". Jak się okazuje, "Ruda" nie jest już ruda, a... różowa! Włosy gwiazdy zostały rozjaśnione, a blady róż doskonale współgra z brzoskwiniowymi pasmami. Fani są zachwyceni, a niektórzy sugerują nawet, że powinna przejść kolejną metamorfozę i zostać blondynką! Co powiecie na taki pomysł? "Ruda" z "Red Lips" już nie jest...