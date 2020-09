"Top Model" 9: zaskakujące metamorfozy uczestników i łzy w trakcie sesji zdjęciowej. Kto odpadł w 4. odcinku?

Kolejny odcinek "Top Model" za nami. Na początku programu uczestnicy przeszli zaskakujące metamorfozy. Nie obyło się bez łez. Największy dramat przeżywała Karolina, która nie była zadowolona z przemiany i stwierdziła, że ma fryzurę jak swoja mama. O swojej grzywce powiedziała wprost:

Wygląda jak gniazdo na głowie!

Potem przyszedł czas na naukę chodzenia po wybiegu, którą poprowadziła, tradycyjnie już, Katarzyna Sokołowska. Uczestnicy wzięli udział w spontanicznie przygotowanym pokazie mody, który oceniali jurorzy oraz gościnnie pojawił się też duet projektantów Paprocki i Brzozowski. Zwycięzcami tej konkurencji zostali Gracja i Mikołaj, a jako nagrodę otrzymali udział w najnowszej kampanii projektantów.

Pierwsza profesjonalna sesja zdjęciowa uczestników "Top Model"!

Wszystkie stroje do sesji powstały z materiałów z recyklingu, a uczestnicy nie mieli łatwego zadania. Byli bardzo zestresowani, a jedynie Ernest poradził sobie z zadaniem rewelacyjnie i zebrał mnóstwo komplementów. Prawdziwy dramat podczas sesji przeżywała Maja, która była tak zestresowana sukcesem Ernesta, że nie potrafiła skupić się na zadaniu. Popłynęły łzy!

Z kolei Wiktoria musiała pokonać swój lęk przed drabinami, ale świetnie sobie poradziła. Bardzo stresującą sytuację miała też Gracja, która nie potrafiła w programie oddzielić życia prywatnego od tęsknoty za tatą, który nie może cieszyć się z jej sukcesów:

To jest dla mnie tak ważne wszystko, po prostu chciałam, aby tata ze mną był. - rozpłakała się przed samą sesją Gracja Kalibabka.

Na jej łzy bardzo negatywnie zareagowała Karolina, która powiedziała wprost, że jeśli ktoś nie umie inaczej zwrócić na siebie uwagi to płacze, narzeka itd. Widać, że napięcie między dziewczynami narasta i konflikt wisi w powietrzu! Wygląda na to, że sympatii pozostałych uczestników nie zyska też Eryk, który skrytykował przed jurorami pierwsze zdjęcia Mai. To stało się punktem zapalnym do wymiany zdań między chłopakami.

Ostatecznie z programem musiała pożegnać się Wiktoria.

Zobacz także: Olga Kaczyńska wygrała "Top Model" dziewięć lat temu. Wróżono jej światową karierę, ale wybrała inną drogę. Czym się zajmuje?

To Karolina była najbardziej niezadowolona ze swojej metamorfozy!

Najlepsze zdjęcie w 4. odcinku "Top Model" należało do Ernesta!