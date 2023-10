Metamorfozy uczestników są częścią każdej edycji "Top model" i niezmiennie wzbudzają emocje za sprawą spektakularnych przemian. W nowej edycji "Top model" nie zabrakło szokujących zmian i ostrego cięcia, na które zdecydował się fryzjer gwiazd Łukasz Urbański w przypadku Olgi Król. Uczestniczka nie ukrywała, że nowy look nie do końca jej się podoba i popłynęły łzy. Fryzurę Olgi skomentowała nawet Anna Wendzikowska, która wywołała prawdziwą burzę w sieci. A jak wyglądały najgorsze metamorfozy w poprzednich edycjach? Zobaczcie sami!

Ostre cięcia podczas metamorfoz w "Top model" to już standard!

Ogromną metamorfozę podobną do tej, jaką przeszła Olga Król w obecnej edycji "Top model" przeszła też Ola Zbinkowska z 6. edycji programu. Styliści w jej przypadku też zdecydowali się ściąć jej długie falowane włosy i postawili na modne cięcie w stylu "pixie cut". Uczestniczka po zakończeniu emisji wróciła do długich włosów.

Oczywiście "Top Model" to tez fantastyczne metamorfozy - w obecnym sezonie do takich zalicza się Wiktoria. Uczestniczka wyznała, że po przejściu koronawirusa jej włosy zaczęły wypadać do tego stopnia, że straciła ich niemal połowę. Nowa fryzura nadała jej lekkości.

Mat. prasowe TVN