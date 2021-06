Ola z "Love Island" i Blondino z "Hotelu Paradise" są parą?! Fani mają dowody!

Ponowne pojawienie się Łukasza i Szymona w " Hotel Paradise " sporo namieszało. O ile Ola była zachwycona, że będzie w parze z modelem, o tyle przyjacielska relacja Martyny i Latino została rozbita. Nowy układ par podoba się Adamowi i wszystko wskazuje na to, że potraktuje go jako szansę na wyeliminowanie Latino! Przystojny blondyn jest dla niego tak dużym zagrożeniem, że zacznie przeciwko niemu intrygować? Zapowiada się ciekawie! Adam próbuje wyeliminować Latino z "Hotel Paradise"? Latino ze swoim szerokim uśmiechem na twarzy jest duszą towarzystwa w reality-show. Wszyscy uczestnicy go uwielbiają, a oprócz starć z Violą, wydaje się, że jest postacią mało konfliktową. Jednak Adam nie do końca jest zadowolony z popularności rywala, co dostrzegli fani "Hotelu Paradise". Adam zazdrości, że latino jest taki popularny w hotelu i już knuje, żeby go wyrzucić...człowiek bez jakichkolwiek wartości - napisała wprost jedna z Internautek. Okazuje się, że jej zdanie podzielają też inni fani programu. Jak wiadomo Latino jest bardzo lubianym uczestnikiem w programie, a to oznacza, że może być zagrożeniem dla Adama, który jak widać od początku programu dąży do zwycięstwa. Niektórzy internauci nie mają wątpliwości, że Adam znów manipuluje innymi uczestnikami i tym razem robi wszystko Martyna i Łukasz zostali razem, eliminując w ten sposób Latino! jakby go nie było to uczestnicy mieliby możliwość decydować o sobie a tak to są zmanipulowani przez tego człowieka rozmawiał z łukaszem, żeby ten podziałał z martyną i w konsekwencji wyeliminował latino. dokładnie, jakbym słyszała na głos swoje myśli 😂 Czy Adamowi się uda ta intryga? Do tej pory to on rozdawał karty w "Hotel Paradise"! Zobacz także: "Hotel Paradise": Marietta o Chrisie:...