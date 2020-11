Uczestnik "Hotel Paradise" i uczestniczka "Love Island" są parą! Pokazali romantyczną fotografię

Takiego połączenia chyba nie spodziewał się nikt! Właśnie się dowiedzieliśmy, że uczestnicy dwóch konkurencyjnych miłosnych programów są parą! Jedno z nich wystąpiło w pierwszej edycji "Hotelu Paradise", a drugie w "Love Island".

Fani i koledzy z jednego i drugiego show składają im serdeczne gratulacje. Sprawdźcie, o kogo chodzi!

Zobacz także: "Love Island": Co Julia i Dominik sądzą o relacji Oliwii i Mikołaja? Czy mają szanse na udany związek?

Uczestnik "Hotel Paradise" i uczestniczka "Love Island" są parą

"Hotel Paradise" i "Love Island", to dwa miłosne programy konkurencyjnych stacji. Zarówno w jednym jak i drugim show chodzi oczywiście o to, by znaleźć miłość! Ale wygląda na to, że uczucie może połączyć nawet dwójkę osób, które nie spotkały się na planie jednego programu. Jak się właśnie okazało, Matt z "Hotelu Paradise" i Aga z "Love Island" są parą!

Aga Boryń pojawiła się w pierwszej edycji "Love Island", gdzie początkowo udało jej się stworzyć parę z Pawłem Tryburskim. Jak jednak wiadomo, ich relacja nie przetrwała zbyt długo, a Paweł związał się z Moniką Kozakiewicz, z którą jest po dziś dzień. Z kolei Mateusz podbijał serca fanek i uczestniczek w pierwszej edycji "Hotelu Paradise", ale jemu również nie udało się stworzyć udanej relacji ze swoją partnerką po udziale w show.

Wygląda więc na to, że obydwoje powinni po prostu od razu wystąpić w jednym programie! Na szczęście odnaleźli się po udziałach w miłosnych programach i dzisiaj Aga i Matt są razem, o czym poinformowali na swoich Instagramach.

Serduszko moje najcudowniejsze 🖤 @matt.hotelparadiseofficial #couplegoals #powercouple - napisała Aga pod romantycznym zdjęciem z Mattem.

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych komentarzy od fanów i kolegów z programów!

- No proszę jak Hotel Paradise się łączy z Love Island 😍❤️❤️ Dużo miłości dla was 💋🔥😉 - Śliczna z was para ❤️❤️ - Cudowna para❤️😍👏 - W końcu! Kocham🎃❤ - 😍😍 Pięknie - piszą fani i znajomi pary.

My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy mnóstwo szczęścia w miłości! Zobaczcie jak pięknie razem wyglądają!

Para ujawniła się dopiero teraz, jednak już wcześniej na ich profilach pojawiały się fotografie sugerujące ich związek.

Matt wystąpił w pierwszej edycji programu "Hotel Paradise". Fani show na pewno go pamiętają!

Aga z kolei wystąpiła w "Love Island"!