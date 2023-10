Simon w "Hotelu Paradise" odnalazł miłość - od samego początku w oko wpadła mu Bibi, dlatego od razu oboje stali się jedną z najsilniejszych par, które dotarła aż do finału trzeciej odsłony show. Jednak czy Bogusia to wymarzony ideał Szymona? Zobaczcie, co zdradził w rozmowie z Party.pl!

Simon z "Hotelu Paradise 3" zachwyca się Bibi, ale również Nathalią!

Kiedy oficjalnie ogłosili, że są parą, w sieci nie szczędzą sobie czułości i samych superlatyw. Jednak jakiś czas temu mieliśmy okazję porozmawiać z Simonem i wtedy zapytaliśmy go o ideał kobiety. Czy rzeczywiście jest nią Bibi? Na pytanie o najlepszą sylwetkę w trzeciej edycji programu nie umiał jasno odpowiedzieć, jednak ostatecznie wybór padł na inną dziewczynę niż Bibi! Kogo wskazał Simon? Posłuchajcie naszej rozmowy z uczestnikiem "Hotelu Paradise 3"! Trzymacie kciuki za nich?