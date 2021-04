Ola z "Hotelu Paradise" ma żal do uczestników?! Wrzuciła gorzki wpis: "Zostałam złapana bez gardy, z zaskoczenia"

Ola z "Hotelu Paradise" została wyeliminowana z programu. Pozostali uczestnicy zdecydowali, że to właśnie Ola kończy swoją grę. Było widać ogromnie, jak bardzo uczestniczka jest w szoku i jak bardzo się tego nie spodziewała. Mimo wszystko jednak jej gra i zachowanie zostały uznane przez resztę za zagrażające, postanowili więc pozbyć się Oli, która mocno i pewnie parła do finału. Jak swoje odejście skomentowała sama zainteresowana? Po pierwsze doskonale wiedziała, że widzowie mogli jej odejściem się ucieszyć, a po drugie, zaznaczyła, że prowadziła mocną grę, za którą nie chce być osądzana...

Ola z "Hotelu Paradise" przyznała, że czuła się bardzo źle, gdy dowiedziała się, że to ona odpada z gry. Żal jednak szybko minął, bo jak sama zaznacza, ten program to gra, a nie życie, w życiu być może każdy zachowywałby się zupełnie inaczej. Ola nie ukrywa także, że wie, iż nie wszyscy widzowie darzyli jej postępowanie zrozumieniem i sympatią:

Nareszcie !

Tak zapewne wielu z Was zareagowało podczas mojej eliminacji😅 Nawet nie wiecie jakie emocje mną wtedy targały. Zostałam złapana bez gardy, z zaskoczenia i powiem wam, że to był jeden z najcięższych dla mnie odcinków. Czy mam żal? Na początku miałam wielki żal do wszystkich za tą decyzję. Czemu akurat wtedy kiedy zaczęłam czerpać całymi garściami z tego co dawał ten program?

Jednak później zdałam sobie sprawę, że na tym polega ta gra, w którą sama grałam, ale tym razem niestety to ja przegrałam🤷‍♀️