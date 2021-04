"Hotel Paradise": Brat Oli komentuje jej związek z Michałem. Zaskakujące komentarze: "Będziesz wujkiem"

Ola i Michał to zdecydowanie duet, który w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" wzbudził największe kontrowersje. Chemia pomiędzy tą dwójką była tak mocna, że pozostali uczestnicy nie mogli uwierzyć, że Olę - która do tej pory odrzucała zaloty wszystkich chłopaków - i Michała nic wcześniej nie łączyło. Kiedy wyszło na jaw, że oboje znali się już w prywatnym życiu, mieszkańcy rajskiego hotelu zirytowani faktem, że to na jego wejście czekała przez cały program, postanowili wyrzucić ją z programu, a ich decyzja doprowadziła Olę niemalże do ataku histerii. Teraz do ich pierwszego spotkania nawiązał brat Oli - Paweł, którego wielu może kojarzyć z innego, kontrowersyjnego programu, a mianowicie "Warsaw Shore". Jego komentarz wywołał masę spekulacji.

"Hotel Paradise 3": Brat Oli o poznaniu siostry z Michałem

Kiedy Ola i Michał spotkali się w "Hotelu Paradise 3", od początku było wiadomo, że żadna inna uczestniczka nie ma u chłopaka szans. Nowy mieszkaniec rajskiego hotelu przyznał, że Ola zawsze mu się podobała i jak widać z wzajemnością, jednak dopiero kiedy znaleźli się przed kamerami emocje wzięły górę, a chłopak zebrał się na odwagę, by wykonać krok w stronę siostry swojego przyjaciela! Nieoczekiwanie brat Oli postanowił zabrać głos w sprawie pierwszego spotkania tej dwójki. Jak zareagował na to, co wydarzyło się pomiędzy nimi w programie?

Ja się pytam co z tego będę miał że zapoznałem was na imprezie? 😂😂😂 - napisał pod najnowszym postem Michała.

Jak widać Paweł bacznie śledził rozwój sytuacji pomiędzy Olą a Michałem. Jego komentarz wywołał spekulacje fanów, które naprawdę mogą wprowadzić uczestników w spore zakłopotanie.

- życie pokaże, bo możesz jako brat mieć wydatki😂 - szwagra ew. będziesz wujkiem ❤️ - szwagra

Jak widać widzowie nie mają wątpliwości, że Michał i Ola naprawdę mają się ku sobie i już wróżą im wspólną przyszłość, a nawet nowego członka rodziny! Jak myślicie, czy ta dwójka dzięki programowi faktycznie się na siebie otworzyła?

Kiedy Ola żegnała się z programem, Michał nie krył smutku. Niestety, jego błagalne prośby, by uczestnicy dali im jeszcze szanse, nie zmieniły ich decyzji i Ola odpadła z "Hotelu Paradise 3".