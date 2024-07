"Rolnik szuka żony" czy "Taniec z Gwiazdami" - który z programów miał większą oglądalność w miniony weekend? Zdecydowanie "Rolnik", którego obejrzało aż... 4,8 mln widzów, co jest rekordem w historii istnienia show TVP 1.

W poprzednim odcinku rolnicy poznali rodziny swoich wybranków. Przed nami więc najgorętsze momenty! Finał "Tańca z Gwiazdami" obejrzało zaś... 3,6 mln widzów! To również jeden z najwyższych wyników w historii programu. Zwłaszcza, że w piątek show miało konkurencję w postaci meczu towarzyskiego Polska-Islandia. Będziecie oglądać kolejne odcinka "Rolnik szuka żony"?

Rolnik szuka żony zdeklasował konkurencję

